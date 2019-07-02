Москва, , 15:29 — REGNUM

В Московской области 2 июля ожидаются сложные погодные условия. Об этом говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Теодор Руссо. Гроза

«Внимание! В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 21.00 местами на территории Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия», — указано в информации.

В предупреждении приводятся данные прогноза погоды, подготовленного ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно нему, в регионе будет гроза с дождём, местами град, а также усилится ветер до 15 м/с.

МЧС дало подробные рекомендации жителям Московской области на случай сильного и порывистого ветра, дождя и града. В случае необходимости предлагается обратиться по телефону доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, дождливая, ветреная и пасмурная погода вновь вернётся в Москву после кратковременного потепления.

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