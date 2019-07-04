Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM

На восстановления города Арыси планируется выделить 34,5 млрд тенге ($89,8 млн), в том числе для выплат жителям — 4,5 млрд тенге ($11,7 млн). Об этом 4 июля заявил министр финансов республики Алихан Смаилов во время пленарного заседания сената, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, каждому жителю Арыси будет выделено по 100 тыс. тенге. 2 млрд тенге ($5,2 млн) для индивидуальных выплат выделит правительство, 1 млрд тенге ($2,6 млн) — Туркестанская область и 1,5 млрд тенге ($3,9 млн) будет предоставлено из средств гуманитарной помощи.

Министр добавил, что в городе необходимо восстановить 7 709 жилых домов, из которых 49 разрушены полностью. На восстановление зданий будет направлено 19,2 млрд тенге ($50 млн), отметил Смаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккре заявил, что предварительный ущерб от взрывов в городе составил примерно 20 млрд тенге ($52,1 млн).

Читайте также: В Казахстане посчитали размер ущерба от взрывов в городе Арыси