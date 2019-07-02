Туркестан, Казахстан, , 10:04 — REGNUM

Около 20 млрд тенге ($52,6 млн) составляет предварительный ущерб от взрывов боеприпасов на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом 2 июля заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер, сообщает издание BNews.

По его словам, окончательную оценку ущерба можно будет произвести к 15 июля 2019 года. Поэтому стоимость предварительного ущерба может измениться, отметил Беккер.

По его словам, оценщики уже насчитали 8 тыс. поврежденных объектов в городе, а также 70 полностью разрушенных домов. Всего в Арыси взрывами было повреждено около 90% зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля 2019 года в фонд социального развития «Туркестан» в качестве помощи жителям Арыси поступило 1,2 млрд тенге ($3,15 млн). На склады доставлено 510 тонн гуманитарной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В фонд помощи жителям Арыси поступило более $3 млн