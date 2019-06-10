На четырёх площадках Москвы испытают сеть 5G

Москва, , 11:47 — REGNUM В Москве пройдут испытания сети 5G, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, тестирование сети нового поколения проведут операторы связи «Большой четвёрки». У каждой компании будет своя пилотная зона. Испытания пройдут в ВДНХ, Сколково, Воробьевых горах и Тверской улице.

«По итогам тестирования будет принято решение о развертывании коммерческих сетей 5G», — сказал Собянин.

Мэр пояснил, что в обычной жизни скорость 5G, которая выше современной в 10−20 раз, не всегда нужна, но «есть сферы, где она жизненно необходима».

«5G обеспечит мгновенную реакцию беспилотного автомобиля на указание светофора. Или, например, во время чемпионата мира по футболу с помощью 5G зрители в «Лужниках» могли сами через мобильники транслировать матч», — отметил глава столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай выдал первые четыре лицензии на коммерческое использование систем связи пятого поколения.

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