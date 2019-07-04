Якутск, , 04:38 — REGNUM

Нельзя заставить людей рожать, но можно создать условия, при которых жизнь в России будет комфортной, а не отщипывать постоянно от материнского капитала, высказал мнение представитель Якутии в Госдуме РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя слова вице-премьера Татьяны Голиковой о катастрофической убыли населения страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«А когда дальше скрывать становится невозможно, правда выходит наружу: нет никаких успехов в демографии. Вместо них — резко растущая смертность. Только за последние 5 месяцев, с начала года, — минус 149 тысяч человек. То, что «наверх» из регионов уходят искаженные цифры, признала и сама вице-премьер Голикова. Занижают смертность по сердечно-сосудистым, занижают смертность по раку. Мы все ужасаемся цифрам эпидемии ВИЧ, которая вопреки прежним бравурным заявлениям не уменьшается, а вновь растет. 13 регионов с показателями заболеваемости выше процента от населения. Африканский уровень», — считает Федот Тумусов.

По мнению депутата Госдумы, на такие вызовы нужно отвечать новыми подходами, решительными мерами.

Федот Тумусов «А что предлагает правительство? В двадцатый раз делит всё тот же материнский капитал, позволяя то так от него отщипнуть, то этак — и, по сути, всё».

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Депутат предлагает своё решение демографических проблем в России, в частности искать системный подход с определением приоритетов:

«Нам говорят про нацпроекты: но на что они направлены? Где говорится о единственно важной цели: повышении продолжительности и качества жизни? Нельзя заставить людей рожать. Но можно создать условия, при которых жизнь в России будет комфортной. Долгой. Это уже само по себе улучшит демографию, снизив смертность. А вслед за этим подтянется и рождаемость. Но кабинет министров всё решает нерешаемую задачу: повысить число многодетных семей. Невозможно. Сосредоточьтесь на ключевом. Есть цель — 80+ лет. Давайте все работать на неё. Тогда и статистику не нужно будет рисовать. Давайте обеспечим гражданам высокий уровень жизни: доступность медицинской помощи, а не ФАП, построенный ещё до революции и хорошо, если не в позапрошлом веке. Давайте внедрим телемедицину в каждое село, давайте наконец залечим раны, самим себе нанесенные «оптимизацией».

Федот Тумусов "Где системный подход? Сколько можно констатировать демографические провалы — пока последний житель России не пересчитает сам себя и не получит окончательную объективную цифру?»

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом падении рождаемости — за 4 месяца года Россия потеряла 149 тыс. человек, рождаемость не увеличивается.

«У людей сегодня нет доверия к государству, поэтому люди и не хотят рожать детей, боятся», — таким мнением поделился политолог, доктор исторических наук профессор Валерий Чудесов.