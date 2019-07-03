Хабаровск, , 09:12 — REGNUM

Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о катастрофическом сокращении численности населения полностью опровергает заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который, затевая пенсионную реформу, убеждал россиян в том, что жить они стали дольше. Таким мнением поделился член Общественно-политического и социально-экономического совета при губернаторе Хабаровского края, кандидат технических наук Олег Белозеров, комментируя заявление Голиковой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мне изначально непонятно, почему в принципе вице-премьер Голикова может делать подобные заявления, если немногим более года назад её непосредственный начальник, председатель правительства России Дмитрий Медведев, затевая грабительскую пенсионную реформу, без устали заявлял, что россияне стали жить лучше и дольше? Вот такая несогласованность в заявлениях представителей правительства и говорит, на мой взгляд, о том, что выбранный ими курс — неверен. Если посмотреть на статистику, и об этом Татьяна Голикова тоже упомянула, то там одни цифры смертности. А у меня была возможность ознакомиться с бюллетенем судебной экспертизы Хабаровского края. И там цифры совсем другие. Например, очень разняться цифры по количеству суицидов — в официальной, доступной каждому, статистике они ниже, чем у судмедэкспертов. Регионы в погоне за «показателями» искусственно занижают невыгодные показатели. У нас же как? Создается программа борьбы с онкологией — значит смертность должна снижаться, в регионах «рисуют» цифры. Сделали программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями — тоже смертность должна снижаться. А она — растет. Несмотря на кучу программ, каждый чиновник занимается своим направлением, каждый выносит на публику свои выводы. И они отличаются друг от друга. А причины смертности просты и понятны: люди в России живут в постоянном стрессе, живут бедно и с каждым годом все бедней. До пенсии не доживает все больше людей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население — потери за 4 месяца 2019 года составили 149 тыс. человек. Смертность растет, а рождаемость падает.

На Сахалине в 2018 году до пенсии не дожили 1748 человек. За 2018 год смертность в трудоспособном возрасте на Сахалине выросла на 4,3% по сравнению с 2017 годом.

Депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский сообщил, что в крае всё больше людей умирают, не дожив до пенсии, а среди аборигенов полуострова вообще редко кто доживает до 52 лет. По мнению парламентария, на Камчатке нужно не поднимать пенсионный возраст, а снижать его, чтобы сохранить население, которое тает на глазах.

Политолог, доктор исторических наук Валерий Чудесов считает, что люди стали намного меньше рожать, потому, что утратили доверие к государству. В пример он привел послевоенное время, когда, несмотря на нищету и разруху, рожали много, потому что были уверены в своей стране.