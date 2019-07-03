Хабаровск, , 08:50 — REGNUM

У людей сегодня нет доверия к государству, поэтому люди и не хотят рожать детей, боятся. Таким мнением поделился политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Чудесов, комментируя заявление вице-премьера Татьяна Голиковой о катастрофических демографических потерях населения в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У людей нет доверия к государству, потому они и не рожают детей. После Великой Отечественной войны, в голод, в разруху — рожали. Тогда доверие к государству было. Такую беду одолела страна — значит, детей никто не бросит. И рожали, зная, что пусть небогато, но жить семья будет, будут ясли, сад, будет работа у родителей, заработок, жилье и прочие, необходимые для рождения детей вещи. Вспомните, на начало 90-х у нас на Дальнем Востоке проживало более 8 млн человек. А как только государство — СССР — рухнуло, люди утратили доверие. Соответственно, сегодня мы наблюдаем на Дальнем Востоке, я не беру в расчёт новичков, Забайкалье и Бурятию, осталось что-то в районе 6,2 млн человек. За короткий период такие действительно катастрофические потери. Дело вовсе не в величине доходов. Люди сегодня не могут строить планы на завтра, не говоря уж о десятилетиях. Власть вроде что-то и пытается сделать, но как-то несогласованно, неправильно. Вот в рамках Национальной программы полпред президента Юрий Трутнев озвучил дальневосточникам ипотеку под 2% — но только многодетным и «гектарщикам». Почему? То есть государство ожидает, что семьи на съёмных квартирах нарожают кучу детей, чтоб потом взять ипотеку под 2%? Во всех развитых странах ипотека именно под такой процент или чуть выше, на 30 лет, без привязки к количеству детей или семейному положению. Такими методами, как у нас, рождаемость не поднять. Если же говорить о растущей смертности, у неё те же корни — отсутствие стабильности и веры в завтрашний день, работы, дохода и прочего». Валерий Чудесов

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия катастрофически теряет население, за 4 месяца 2019 года потери за счёт смертности составили 149 тыс. человек, рождаемость не растёт.

Доцент школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Анна Винокурова считает, что влияние на численность населения в РФ оказывает наследие 90-х годов прошлого века. Сейчас рожать время пришло тем, кто родился в 90-х, а тогда рождаемость сократилась просто критически.