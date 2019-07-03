Красноярск, , 19:02 — REGNUM

Митинг «За чистое небо», состоявшийся в Красноярске 3 июля, стал четвёртой по счёту согласованной экологической акцией протеста

Митинг «За чистое небо» в Красноярске Скриншот с Vk.com

В Красноярске сегодня, 3 июля, состоялся митинг «За чистое небо». По разным оценкам, на Красной площади в самом центре краевой столицы собрались от 800 до 1500 человек, говорится в сообщении на странице паблика «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

»Мы отстояли свое право собраться в центре и высказать свои требования городским и краевым чиновникам! Все их удалось высказать прямо там министру экологии Корчашкину, он пообещал, что 20 сентября мы соберёмся с общественностью, чтобы выслушать все ответы от чиновников», — пишет один из организаторов митинга Андрей Сковородников-Эрлих.

По его словам, чиновники в сентябре должны объяснить, как и в какие сроки будут исполнены требования экоактивистов, «а если нет — почему это невозможно».

В резолюцию митинга вошли следующие требования: перевести всё производство тепла в черте города Красноярска на природный газ; установить на всех предприятиях города современное очистное оборудование; перенести мощности КРАЗ за пределы Красноярска или снизить его валовые выбросы; запретить вырубку пригородных лесов и городских зелёных насаждений и так далее.

Добавим, этот митинг «За чистое небо» стал в Красноярске четвёртым по счёту. Предыдущие три, по данным организаторов, в общей сложности посетили порядка 4 тысяч человек. Экологические активисты и поддерживающие их горожане считают, что в Красноярске сложилась катастрофическая экологическая ситуация, и виной тому — промышленные, тепловые предприятия и транспорт. Периодически над городом опускается густой смог, объявляются неблагоприятные метеоусловия. Такие периоды красноярцы называют режимами «чёрного неба».

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В 2017 году Красноярск прожил под «чёрным небом» 43,5 дня, в 2018-м — порядка 30. Однако официально неблагоприятные метеоусловия, как утверждают экоактивисты, объявляются далеко ни при каждом смоге.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, городские власти не хотели пускать митингующих в центр Красноярска. Митинг несколько раз не согласовывался под предлогом того, что все площадки в центре уже заняты другими мероприятиями. Однако экоактивисты настаивали на проведении акции протеста именно в центре краевой столицы, и в конце концов им удалось этого добиться через суд.

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Напомним, по данным краевого министерства экологии, Красноярску на улучшение экологической ситуации в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и национального проекта «Экология» выделят порядка 69 млрд рублей. По подсчётам властей, к 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в краевом центре должен уменьшиться на 22,33% (на 42,58 тыс. тонн).

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