Москва, , 09:10 — REGNUM

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Коэффициент смертности женщин соответствующего возраста, по данным Минздрава РФ на 2017 год, в целом по стране составляет 209,4 на 100 тысяч человек, пишет «Российская газета».

Чаще всего причиной смерти трудоспособных женщин становятся новообразования — 23,8% от общего числа умерших. Практически столько же жизней уносят болезни системы кровообращения (22,9%) и внешние причины (19,2%). Больше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в Туве, на Чукотке и в Кемеровской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дагестан, Чечня, Ингушетия, а также Тува и Якутия вошли в пятёрку субъектов России, где зафиксировано наименьшее число больных раком. Такие данные в своём докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» приводят специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Всего, согласно исследованию, в 2018 году в России выявлено почти 623 тыс. случаев заболевания раком.