В трех республиках Северного Кавказа меньше всего болеют раком

Махачкала, , 13:26 — REGNUM В список субъектов РФ, где зафиксировано минимальное число больных раком, вошли три республики Северо-Кавказского федерального округа. Так, последнее место в России с наименьшим показателем числа людей с онкологическими заболеваниями на 100 тысяч населения, занимает Дагестан. В этой республике данный показатель равен 887.

Чечня и Ингушетия расположились на третьем и четвертом месте в Топ-5. По данным, опубликованным в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году», который сделали по итогам 2018 года специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, в Чечне число больных раком на 100 тыс. населения равняется 1044, в Ингушетии — 1179,3.

В пятерку субъектов с наименьшим количеством лиц, заболевших раком, вошли также Тува — 993,1 (второе место), и Якутия — 1244,8 (пятое место).

Не такая благополучная ситуация складывается между тем в Северной Осетии. Этот северокавказский субъект занял первое место по росту индекса накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями. У этой республики он самый высокий в России — 8,4.

Всего, по данным специалистов научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, в 2018 году в России выявлено 624 709 случаев заболеваемости раком. За 10 лет прирост данного показателя составил 39,5%.

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