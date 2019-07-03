Владивосток, , 05:41 — REGNUM

На численность населения в РФ оказывается сильнейшее влияние 90-х годов, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила кандидат социологических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Анна Винокурова, комментируя заявление премьер-министра России Татьяны Голиковой.

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Социолог уверенна, что за обвальным падением численности населения в РФ стоит, в первую очередь, снижение рождаемости.

Анна Винокурова «Сейчас в активный репродуктивный возраст, когда создают семьи и рожают детей, вступают малочисленные поколения 1990-х годов рождения, дети 90-х. Их родилось в среднем в два раза меньше, чем в 80-х. Поэтому в ближайшее время число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, а значит, и число новорожденных будет снижаться».

Эксперт считает, что вторым по значимости фактором снижения численности населения нужно называть снижение реального уровня жизни населения страны.

Анна Винокурова «Но дело не только в «эхе 90-х», а в том, что в последние годы в России имеет место снижение реального уровня жизни населения, растут масштабы бедности, падает уровень и качество жизни. В таких условиях россияне существенно корректируют свои репродуктивные планы, откладывают рождение детей до лучших времен».

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Татьяна Голикова признала катастрофическое падение численности населения, в результате которого только за последние четыре месяца Россия недосчиталась более 149 тысяч своих сограждан. Голикова отметила, что некоторые регионы целенаправленно занижали статистику по ряду заболеваний и внешних причин, приводящих к смертельному исходу.