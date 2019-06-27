Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM

В Казахстане заблокировали шесть иностранных сайтов, через которые продавались наркотические средства и психотропные вещества, сообщили 27 июня в пресс-службе прокуратуры Нур-Султана.

В ведомстве отметили, что злоумышленники применяли схему продажи наркотиков, которая получила широкое распространение в странах СНГ и зарубежья. Уточняется, что после оплаты наркотики закладываются в тайник в безлюдных местах, о чем сообщается покупателю.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года сотрудники транспортной полиции в Казахстане выявили 189 нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. С помощью служебно-разыскных собак выявлено 115 фактов незаконного оборота наркотических средств.

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