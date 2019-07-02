Париж, , 14:39 — REGNUM

В Тулузе, Лилле и Париже десятки активистов собрались в знак протеста против открытия трех складов корпорации Amazon во Франции 2 июля, сообщает Le Figaro.

Около 400 активистов заблокировали доступ к офисам Amazon в Лилле и Тулузе, а также собрались перед штаб-квартирой корпорации в Париже, чтобы осудить предстоящее открытие трех складов, предназначенных для увеличения активности Amazon во Франции.

«Amazon загрязняет планету своими товарами, транспортировкой товаров», — заявил журналистам один из протестующих.

Amazon — это одна из крупнейших американских компаний, занимающихся продажей различных товаров через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции объявили о намерении обложить налогом крупных цифровых гигантов, таких как Google, Apple, Facebook и Amazon.

Ранее по теме: В Amazon рассказали о планах по доставке товаров беспилотниками

Читайте ранее в этом сюжете: Налогообложение цифровых компаний: Макрон и Курц хотят достичь соглашения