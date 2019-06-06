В Amazon рассказали о планах по доставке товаров беспилотниками

Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Компания Amazon в ближайшее время начнет доставлять товары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Associated Press.

Отмечается, что специалисты компании разработали новую систему управления БПЛА, которая позволяет беспилотникам преодолевать любые препятствия на своем пути к покупателю.

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Они смогут перевозить грузы весом до 2,2 кг на расстоянии до 24 км. Однако в компании пока не назвали точной даты начала работы БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, изучение проблемы доставки грузов при помощи небольших беспилотников и опыты по практическому использованию БПЛА проходят в данный момент во многих компаниях. Это позволяет снизить себестоимость транспортировки грузов. Данный сервис был протестирован Amazon в 2016 году.

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