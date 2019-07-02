Москва, , 09:59 — REGNUM

Повышенное содержание соли не позволяет назвать мультизерновой хлеб полезным продуктом, однако ему стоит отдать предпочтение перед обычным хлебом. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, сообщает 2 июля пресс-служба организации.

Хлеб (cc)matthiasboeckel

«Основной вывод о полезности такого хлеба можно сделать следующий: если бы не содержание соли, безусловно, его можно было бы назвать полезным», — заключили эксперты.

Образцы 11 торговых марок мультизернового хлеба исследовали по 211 показателям. Выяснилось, что все образцы безопасны, так как в них нет, в частности, пестицидов и патогенных микроорганизмов.

Отмечено, что мультизерновой хлеб содержит много пищевых волокон, которые нужны для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, профилактики нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний. Во всех образцах пищевых волокон больше 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве изучили сухие смеси отечественного и зарубежного производства и признали 21 популярную марку безопасной для здоровья детей.

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