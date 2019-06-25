В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

Москва, , 08:56 — REGNUM Сухие смеси отечественного и зарубежного производства были исследованы специалистами Роскачества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53,43 до 288,25 рубля за 100 г продукта.

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

Что касается продукции остальных торговых марок, то она оказалась безопасна для здоровья детей. Во всех сухих смесях отсутствуют опасные микроорганизмы, плесень, дрожжи, консерванты и антибиотики и другие опасные вещества.

Однако экспертиза выявила, что у большинства торговых марок не достоверная информация о содержании в продукции витаминов и нутриентов.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева Несмотря на то, что большинство смесей укладывались в диапазон, необходимый для полноценного питания здорового ребенка, некорректная информация создает неудобство при выборе детского питания.

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