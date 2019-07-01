Грозный, , 20:53 — REGNUM

Погибший 1 июня в Чечне от рук бандита сотрудник полиции находился в республике в служебной командировке. Он прибыл в регион в составе отряда МВД по Кемеровской области.

«При исполнении служебных обязанностей во время командировки на Северном Кавказе погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по городу Новокузнецку Кемеровской области старшина полиции Александр Дворников», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

Александру Дворникову было 33 года. На службе в патрульно-постовой службе МВД он состоял с 2011 года.

Соболезнования родным и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского выразило руководство МВД, Совет ветеранов и личный состав ведомства. Семье Александра Дворникова будет оказана материальная помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня, около 14:00 на контрольно-заградительный пост №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни было совершено нападение. Вооруженный ножом бандит нанес ножевые ранения сотруднику временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России, после чего кинул гранату. Нападавший был уничтожен ответным огнем, а полицейский, получивший ранения, скончался по дороге в больницу.

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