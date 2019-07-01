Грозный, , 15:41 — REGNUM

Вооруженное нападение на блокпост совершено в Чечне. Инцидент произошел днем 1 июля в Ачхой-Мартановском районе, передает телеканал «Звезда».

Двое вооруженных бандитов напали на силовиков. Один из них произвел подрыв закрепленного на себе взрывного устройства, Был ранен один из полицейских, его госпитализировали, но спасти раненого не удалось.

Второй нападавший, открывший огонь по силовикам, скрылся, его разыскивают. По некоторым данным, имеются еще раненые среди сотрудников временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в Чечне.

Отметим, что офицального подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов пока нет.