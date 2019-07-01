Грозный, , 17:09 — REGNUM

В МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили подробности нападения на полицейских в Ачхой-Мартановском районе Чечни, которое было совершено сегодня, 1 июля. В официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что нападавший был один. В результате его нападения погиб один сотрудник полиции.

Инцидент произошел на контрольно-заградительном посту №4 около 14:00.

«Неизвестный подошел к сотруднику ВОГОиП МВД России (Временная оперативная группировка органов внутренних дел и подразделений МВД России — ред. ИА REGNUM ) и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован», — сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудник полиции получил ранение, не совместимое с жизнью. По дороге в госпиталь он скончался. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Личность нападавшего пока не установлена.

Напомним, ранее, по данным источников, сообщалось о том, что нападавших на блокпост было двое, один якобы взорвал СВУ, а второй открыл стрельбу по силовикам, после чего скрылся с места преступления. Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю это уже второе нападение бандитов на полицейских. Ранее, 23 июня, был убит напавший с ножом на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном.

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