Севастополь, , 14:21 — REGNUM

Строительство новой больницы скорой помощи в Севастополе вновь под угрозой — Росприроднадзор по непонятным причинам рекомендует переместить объект в другое место. Об этом 28 июня журналистам сообщила член Совета Федерации Ольга Тимофеева.

«Неделю назад Росприроднадзором было дано отрицательное заключение. По этому факту состоялось совещание, которое проводил Дмитрий Николаевич Козак. Были высказаны позиции всех сторон, подготовлен протокол, который предписывает именно положительное продвижение вопроса. Севастопольская сторона, правительство города, подготовило дополнительные экспертизы. Однако Росприроднадзор до сих пор не выдал положительного заключения по проекту больницы скорой помощи», — отметила сенатор.

По её словам, в дело вмешались частные землевладельцы.

«Те, кому городской совет Севастополя в украинские времена нарезал земельные участки в этом месте. Причём тогдашние депутаты сделали это вопреки действующему генплану, по которому вся земля в этом районе Фиолентовского шоссе отводилась под медицинский городок. Если мы посмотрим на кадастровую карту, которая определяет землеотводы под будущие объекты здравоохранения, то увидим наличие этих выделенных, но в натуре ещё несуществующих землеотводов под индивидуальное жилищное строительство», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Она также обратила внимание на то, что к отрицательному заключению Росприроднадзора причастны те люди, которые при Украине «нарезали» под дачи землю, предназначенную для нужд здравоохранения.

«Потому что основным мотивом в заключении Росприроднадзора является следующее: «рекомендуем объект скорой медицинской помощи разместить на другой площадке». Появляется, условно говоря, некая третья сила, которая начинает, как я понимаю, в Москве, интерпретировать размещение этого объекта как невозможное. Что якобы любой вопрос сноса деревьев на данной площадке вызовет в Севастополе бунт и протесты экологов. И вот этот момент мне крайне не нравится. Возникает вопрос: кто та третья сила, которая начала вот эту деструктивную, подрывную работу по блокированию столь важного для города объекта», — подчеркнула сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе также с 2017 года не могут начать строить новый онкоцентр. По данным уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марины Песчанской, в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер.

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