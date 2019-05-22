В Севастополе около сотни онкобольных детей, которых негде лечить

Севастополь, , 17:17 — REGNUM В Севастополе около сотни детей больны онкологическими заболеваниями, при этом онкоцентр, который планируют построить в городе, не предполагает детского отделения. Об этом 22 мая заявила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

«В 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер. Согласно ответу департамента капитального строительства, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра, детское отделение не предусмотрено», — отметила омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство онкоцентра в Севастополе должно было начаться в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу. Его сметная стоимость была утверждена лишь в ноябре 2018 года. Дополнительные сложности также вызвало то, что лечебно-диагностический корпус находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический».

Выступая на медиафоруме независимых, региональных и местных СМИ ОНФ, президент России Владимир Путин пообещал проверить эффективность расходования бюджетных средств, предназначенных на новые медицинские объекты в Севастополе, строительство которых до сих пор по разным причинам не началось.

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