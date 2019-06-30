Тбилиси, , 19:08 — REGNUM

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе больше не планирует выступать в Российской Федерации. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила сама исполнительница, которая решила поддержать митингующих в Тбилиси.

Катамадзе подверглась критике в Грузии после того, как 22 июня она выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве.

«Я (Нино Катамадзе) сказала на этом концерте (на фестивале «Усадьба Jazz») и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!», — пишет исполнительница.

Как передавало ИА REGNUM, с 22 по 23 июня в московском парке «Коломенское» прошел XVI фестиваль «Усадьба Jazz».

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