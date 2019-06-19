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Знаменитый фестиваль «Усадьба Jazz» теперь пройдет в парке «Коломенское»

Культура

15 лет он неизменно проходил в музее-усадьбе «Архангельское», откуда и пошло название фестиваля

Знаменитый фестиваль «Усадьба Jazz» теперь пройдет в парке «Коломенское»
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Москва, 19 июня 2019, 10:36 — REGNUM  С 22 по 23 июня в московском парке «Коломенское» будет проходить XVI фестиваль «Усадьба Jazz». Впервые все два выходных дня концерты состоятся на новой площадке, до этого завоевавший популярность музыкальный праздник неизменно «отмечался» в музее-усадьбе Архангельское». Однако организаторы сочли, что совершеннолетие надо справлять с еще большим размахом и уже непосредственно в столице. В парке будут организованы четыре зоны — «Аристократ», «Партер», Jazz&World и «Усадьба Jazz Kids», каждая со своей программой. В фестивале примут участие такие звезды как вокалистка Нино Катамадзе, трубач Вадим Эйленкриг, Black Eyed Peas, Азеалия Бэнкс, Джейми Каллум, Cinematic Orchestra, группа Сплин, Иван Дорн и многие другие.

Так как первый день фестиваля является Днем памяти и скорби, многие мероприятия будут посвящены героям Великой Отечественной войны.

Билет на посещение одного дня фестиваля стоит 5 тыс. рублей, на два — 8,5 тыс. рублей. Цена VIP-билета на 22 или 23 июня — 14 тыс. рублей.

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Культурная хроника
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