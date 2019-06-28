Москва, , 13:08 — REGNUM

Казахстан занял второе место в рейтинге стран по доступности мобильного интернета, уступив лишь Ирану. Об этом сообщает аналитическое агентство Content Review.

По данным агентства, средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в Иране составила 5 рублей, в Казахстане — 29 рублей, Египте — 37 рублей, России — 38 рублей, Израиле — 40 рублей. Дороже остальных стран мобильный интернет стоит в Швейцарии, США и Японии.

Среди безлимитных тарифов самый дешевый интернет отмечается в России — 613 рублей в месяц, Малайзии — 761 рубль, Польше, — 1119 рублей, Мексике — 1214 рубля и Тайване — 1317 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года число абонентов сотовой связи в Казахстане составило 25,5 млн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Число абонентов сотовой связи с доступом к интернету выросло на 4,3%, до 14,4 млн.

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