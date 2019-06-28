Вашингтон, , 12:28 — REGNUM

Разработчики из независимой студии Crowbar Collective объявили о начале бета-тестирования игры-долгостроя Black Mesa и выложили в сеть три уровня. Об этом 27 июня сообщил портал Bloody Disgusting.

Авторы пояснили, что они хотят собрать отчеты об ошибках игры, запущенной на разных компьютерах, которые могут возникать из-за того, что создатели «внесли существенные улучшения и изменения в движок Source». Они отметили: тем, кто хочет получить «отполированную» конечную версию Black Mesa, стоит подождать. «Это не займет много времени!», — пообещали сотрудники Crowbar Collective.

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Напомним, 24 июня 2019 года студия опубликовала два ролика с демонстрацией геймплея Black Mesa. Стоит отметить, что Crowbar Collective, ранее носившая название Black Mesa Team, начала разрабатывать игру ещё в сентябре 2004 года.