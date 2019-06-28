Кэри, США, , 10:03 — REGNUM

Epic Games Store начал бесплатно раздавать игру «Последний день июня» (Last Day of June), выполненную в жанре интерактивного фильма. Любой желающий уже может скачать её с сайта онлайн-магазина.

Last Day of June также является приключенческой игрой-головоломкой, в основу которой легла песня Drive Home музыканта Стивена Уилсона. Её разработкой занималась итальянская студия Ovosonico, а изданием — компания 505 Games.

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Напомним, сюжет игры рассказывает о паре, которая попадает в автомобильную аварию. Мужчина по имени Карл остается прикованным к инвалидной коляске, а его девушка Джун погибает. Однако главный герой в итоге понимает, что может изменить прошлое.