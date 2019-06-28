с. Филькино, , 10:45 — REGNUM

В Свердловской области следственный отдел по Серовскому возбудил уголовное дело по факту халатности местных чиновников. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

По данным следствия, чиновники долгое время не обеспечивают население безопасной переправой через реку Каква. Мост рухнул ещё весной 2018 года. С тех пор часть села Филькино практически отрезана от внешнего мира.

При этом следователи уверены, что чиновники в курсе этой проблемы. Однако, по их словам, должные меры до сих пор не приняты.

Сейчас идёт расследование. Органы СКР устанавливают обстоятельства возникновения такой ситуации и личности конкретных должностных лиц, которые могут понести за это наказание.

Отметим, о ситуации с мостом РЕ ранее рассказывало. В феврале жители села пожаловались на то, что мусоровозка к ним не может проехать, но счёт за вывоз мусора в январе им всё равно выставили. Представители регионального оператора «Рифей» тогда пообещали, что счета за январь будут аннулированы.

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