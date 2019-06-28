Вашингтон, , 08:13 — REGNUM

Разработчики заметили, что пользователи Steam начали массово удалять из списка желаемых игр инди-проекты. Об этом на своей странице в Twitter одним из первых первых написал в Twitter Рэймонд Дойер — разработчик Rise to Ruins.

https://twitter.com/RaymondDoerr/statuses/1143826646216192000

В своей публикации он выложил график, который наглядно демонстрирует происходящее и отметил, что не видел ничего подобного, обычно все было наоборот — продажи росли, а не падали. Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.

https://twitter.com/FireFlyNick/statuses/1144213695469412352

Судя по всему, геймеры предположили, что топовая игра будет выбираться в случайном порядке и стали удалять из списка желаемого недорогие проекты.

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Напомним, Steam объявил о начале большой летней распродажи года 25 июня 2019 года. Она продлится до 9 июля 2019 года. Магазин компании Valve предложил всем геймерам поучаствовать в конкурсе «Гран-при», выбрав одну из пяти команд: «Зайцы», «Свиньи», «Черепахи», «Какаду» и «Корги».