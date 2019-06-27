Гренобль, Франция, , 14:40 — REGNUM

В странах Западной Европы установилась жара. На ее фоне во французском Гренобле разразился конфликт: правозащитники требуют разрешить мусульманкам купаться в буркини — костюмах, скрывающих все тело, пишет газета Kronen Zeitung 27 июня.

Правозащитники, в том числе организация Alliance Citoyenne, устраивают различные акции, требуя отменить запрет на купание в буркини. Администрация города считает, что отмена запрета может спровоцировать поток посетителей, и тогда сотрудники бассейна не смогут гарантировать безопасность. Кроме того, после снятия этого запрета другие правозащитники могут потребовать разрешить купание в обнаженном виде.

В итоге власти города решили и вовсе временно закрыть два городских бассейна. Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в некоторых регионах Франции отметки на градусниках поднялись выше 40 градусов.

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