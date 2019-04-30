Журнал Sports Illustrated впервые разместил фотосессию с моделью в буркини

Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Популярный американский журнал Sports Illustrated ежегодно с 1964 года издает выпуск Sports Illustrated Swimsuit с фотографиями супермоделей и спортсменок в купальниках. В этот раз журнал решил впервые опубликовать фотосессию мусульманской модели в буркини, передает канал n-tv 30 апреля.

На страницах нового выпуска появилась 21-летняя афроамериканская модель Халима Аден. Девушка востребована в мире моды и выделяется среди своих коллег неизменным хиджабом.

Аден заявляет, что раньше как девушка никогда не чувствовала себя представленной в журналах мод, где никогда не появляются мусульмане. Теперь она, по собственным словам, не боится быть первой в этом деле.

Как сообщало ИА REGNUM, британские средства массовой информации не исключают, что в скором времени роль секретного агента Джеймса Бонда в знаменитой «бондиане» может сыграть афроамериканка.