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Журнал Sports Illustrated впервые разместил фотосессию с моделью в буркини

Культура

Популярный журнал славился публикациями красивых спортсменок и моделей в купальниках

Вашингтон, 30 апреля 2019, 14:38 — REGNUM  Популярный американский журнал Sports Illustrated ежегодно с 1964 года издает выпуск Sports Illustrated Swimsuit с фотографиями супермоделей и спортсменок в купальниках. В этот раз журнал решил впервые опубликовать фотосессию мусульманской модели в буркини, передает канал n-tv 30 апреля.

На страницах нового выпуска появилась 21-летняя афроамериканская модель Халима Аден. Девушка востребована в мире моды и выделяется среди своих коллег неизменным хиджабом.

Аден заявляет, что раньше как девушка никогда не чувствовала себя представленной в журналах мод, где никогда не появляются мусульмане. Теперь она, по собственным словам, не боится быть первой в этом деле.

Как сообщало ИА REGNUM, британские средства массовой информации не исключают, что в скором времени роль секретного агента Джеймса Бонда в знаменитой «бондиане» может сыграть афроамериканка.

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Культура и общество США
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