Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM

Власти Санкт-Петербурга находятся в процессе поисков места для строительства нового зоопарка. Об этом сообщил секретариат врио губернатора Северной столицы на странице Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте», отвечая на вопросы пользователей.

Напомним, в сентябре 2018 года, еще при губернаторе Полтавченко, комитет по инвестициям называл приоритетным местом для размещения нового петербургского зоопарка город Сестрорецк (Курортный район Санкт-Петербурга). Однако сегодня ситуация изменилась, и зоопарк в Сестрорецке вряд ли появится.

«В данном случае роль сыграла заболоченность территории, т.к. создание зоопарка на данной территории потребовало бы колоссальных усилий и финансовых затрат. Отметим, что в настоящее время ведется работа по определению земельного участка для строительства нового зоопарка в соответствии со всеми необходимыми нормами», — заявили в Смольном.

Там пояснили, что по действующим нормам размещение зоопарков предусмотрено в рекреационных зонах, с учетом возможности организации удобного подъезда к территории зоопарка.

Согласно генплану Санкт-Петербурга и городским правилам землепользования и застройки, зоопарк можно построить либо в зоне по сохранению и развитию ценных в природном отношении территорий, либо в зоне для сохранения и обустройства рекреационных территорий дворцово-парковых комплексов и иных исторически ценных объектов и пространств.

«Проведя анализ таких земельных участков, можно сделать вывод о том, что в связи с исторически сложившейся застройкой Санкт-Петербурга, а также статусом города как предметом исторической и культурной охраны, в пределах города строить новый зоопарк не вполне целесообразно», — сделали вывод в Смольном.

Что же касается стесненной ситуации в действующем Ленинградском зоопарке, который размещен на территории Александровского парка — объекта культурного наследия регионального значения, то власти признали, что «не всё, что хотелось бы сделать в Зоопарке, осуществимо».

«Убрать все здания Зоопарка и поставить на их месте новые вольеры действующее законодательство категорически не разрешает. В 2019 году начаты работы по приспособлению для современного использования здания Зимнего птичника. Планомерная работа по реконструкции сооружений Зоопарка будет продолжена», — заверили в Смольном.

Там также добавили, что кардинальным решением проблемы может стать только проект создания нового зоопарка, с привлечением внебюджетных средств.

«Работа по реализации проекта продолжается. Мы будем информировать жителей нашего города об этом», — пообещали в секретариате врио губернатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградский зоопарк неоднократно планировал расшириться за счет создания филиала на окраинах Петербурга, но проекты не доходили до стадии реализации.

Несколько лет назад рассматривались четыре потенциальные площадки: лесной массив Охтинского учебно-опытного лесхоза Лесотехнического университета в Ржевском лесопарке, участок в деревне Юкки, лесная территория между поселками Солнечное и Белоостров, а также участок, прилегающий к железнодорожной станции Морская.

Кроме того, в 2017 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил главе Петербурга Георгию Полтавченко"рассмотреть возможность расширения зоопарка на территории Ленинградской области».