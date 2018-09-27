Новый зоопарк Петербурга построят в Курортном районе

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Приоритетным местом для размещения нового петербургского зоопарка рассматривается город Сестрорецк (Курортный район Санкт-Петербурга). Это стало известно из ответа председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк на запрос депутата Заксобрания Петербурга Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»).

Ранее среди возможных мест для зоопарка назывался Ржевский лесопарк в Красногвардейском районе города, на границе с Ленобластью. Однако комиссия по внесению изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга такую локацию не поддержала, и Ржевский лесопарк больше не рассматривается в качестве варианта для размещения зоопарка.

Новый зоопарк планируется создать в Сестрорецке, вблизи пересечения Приморского и Зеленогорского шоссе. Это предложение уже внесено в реестр предложений по внесению изменений в Генплан. Ирина Бабюк также сообщила, что инициатива «была поддержана администрацией Курортного района».

«Нужно более серьезно подходить к таким масштабным проектам и учитывать и настроения петербуржцев, и значимость сохранения зеленых зон», — отметила Надежда Тихонова, высказав удовлетворение тем, что Ржевский лесопарк оставили в покое.

Она также добавила, что решение о переводе земель в Сестрорецке вблизи побережья Финского залива в зону, позволяющую строительство не только зоопарка, но и гостиниц, приведет к тому, что «на этом участке помимо зоопарка появятся апарт-отели».

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградский зоопарк, находящийся в центре Северной столицы, неоднократно планировал расшириться за счет создания филиала на окраинах Петербурга, но проекты не доходили до стадии реализации.

Несколько лет назад рассматривались четыре потенциальные площадки: лесной массив Охтинского учебно-опытного лесхоза Лесотехнического университета в Ржевском лесопарке, участок в деревне Юкки, лесная территория между поселками Солнечное и Белоостров, а также участок, прилегающий к железнодорожной станции Морская.

Кроме того, в 2017 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил главе Петербурга Георгию Полтавченко «рассмотреть возможность расширения зоопарка на территории Ленинградской области».

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