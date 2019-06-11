В Казахстане выявили 189 наркопреступлений на транспорт

Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM По итогам пяти месяцев 2019 года сотрудники транспортной полиции выявили 189 нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом заявил начальник центра кинологической службы департамента полиции на транспорте Баглан Жарылкасынулы, сообщает 11 июня издание Zakon.kz.

По его словам, с начала 2019 года с помощью служебно-розыскных собак выявлено 115 фактов незаконного оборота наркотических средств, в том числе в пассажирских поездах — 90, на железнодорожных вокзалах — 23, в аэропортах — 2.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам четырех месяцев 2019 года правоохранительные органы Атырауской области Казахстана задержали 49 человек за незаконный оборот наркотиков.

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