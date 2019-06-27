Москва, , 08:13 — REGNUM

Экспертная группа Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) провела исследование, в результате которого пришла к выводу, что в случае, если будут приняты проекты нормативных актов, созданных в рамках реализации закона о Рунете, то может сильно уменьшится скорость доступа к сети. Об этом 26 июня сообщил РБК.

Глава РСПП Александр Шохин в своём письме, направленном в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова, также заявил, что некоторые пункты проектов противоречат самому закону. Кроме того, реализация некоторых требований может привести к тому, что на модернизацию оборудования операторы потратят десятки миллиардов рублей, кроме того, для этого потребуется не менее двух лет.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роскомнадзор в рамках подготовки к реализации закона об устойчивой работе Рунета начал собирать информацию у операторов связи. Отмечается, что она будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.