Законопроект о праве банков на «сотовые» данные абонентов отозван из ГД

Москва, , 09:12 — REGNUM Законопроект о праве банков получать от операторов сотовой связи информацию о статусе обслуживания абонентов (как физических, так и юридических лиц), отозван из Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Авторы поправок — член Совфеда Людмила Бокова и депутат Госдумы от «Единой России» Николай Панков предлагали установить обязанность сотовых компаний сообщать кредитным организациям о таких фактах, как замена SIM-карт, приостановление оказания услуг, включение или выключение переадресации.

При этом разрешения абонентов на передачу таких данных спрашивать не планировалось.

Закон предлагалось принять для противодействия мошенникам.

Отметим, что член Совфеда Людмила Бокова является одним из авторов закона об устойчивости российского сегмента интернета, который получил название об «автономном Рунете».

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