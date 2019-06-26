Самара, , 15:17 — REGNUM

Мера пресечения сотруднику компании ООО «Магистраль» Сергею Баландину, который является фигурантом дела о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», изменена с заключения под стражу на домашний арест. Такое решение в среду, 26 июня, принял Самарский районный суд.

«Он [подозреваемый] отправлен под домашний арест», — сказал ТАСС источник в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии 19 апреля 2019 г. По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что черное золото было загрязнено умышленно на терминале в Поволжье.

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