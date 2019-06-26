Москва, , 05:44 — REGNUM

Российских водителей могут начать лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Нечитаемый номер автомобиля

В упомянутом документе для нижестоящих судебных инстанции разъясняются детали применения 12-й главы КоАП, в которой идёт речь о санкциях за нарушения правил дорожного движения.

Так, согласно постановлению, в ситуации, когда водитель намеренно закрыл номерной знак листом бумаги, листвой, грязью или снегом, суд может назначить штраф в рамере до 5 тысяч рублей или даже лишить прав на управление транспортным средством.

При этом инспектор должен будет доказать суду умышленность действий автомобилиста — например, на фото видно, что на чистом автомобиле грязный только номерной знак. Если же умышленность действий доказать не удастся, то применяться может только штраф в размере 500 рублей.

Лишение водительских прав на срок до одного года допускается в том случае, если водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы. Подобные действие судам предписывается расценивать как управление транспортным средством с подложными номерами.

Помимо этого в постановлении разъясняютсяситуации с установкой на автомобили нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп, затрагиваются темы освидетельствования на состояние опьянения, выезда на обочину в нарушение ПДД.