Москва, 26 июня 2019, 05:44 — REGNUM

Российских водителей могут начать лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Нечитаемый номер автомобиля
Нечитаемый номер автомобиля

В упомянутом документе для нижестоящих судебных инстанции разъясняются детали применения 12-й главы КоАП, в которой идёт речь о санкциях за нарушения правил дорожного движения.

Так, согласно постановлению, в ситуации, когда водитель намеренно закрыл номерной знак листом бумаги, листвой, грязью или снегом, суд может назначить штраф в рамере до 5 тысяч рублей или даже лишить прав на управление транспортным средством.

При этом инспектор должен будет доказать суду умышленность действий автомобилиста — например, на фото видно, что на чистом автомобиле грязный только номерной знак. Если же умышленность действий доказать не удастся, то применяться может только штраф в размере 500 рублей.

Лишение водительских прав на срок до одного года допускается в том случае, если водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы. Подобные действие судам предписывается расценивать как управление транспортным средством с подложными номерами.

Помимо этого в постановлении разъясняютсяситуации с установкой на автомобили нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп, затрагиваются темы освидетельствования на состояние опьянения, выезда на обочину в нарушение ПДД.