Кэри, США, , 12:28 — REGNUM

Глава Epic Games Тим Суини объяснил, почему его компания решила следовать политике эксклюзивов. Серию соответствующих публикаций он разместил в соцсети Twitter.

https://twitter.com/TimSweeneyEpic/status/1143671387527221248

Суини заявил, что геймеры только выиграют от этого, поскольку Epic Games поставила перед собой цель переломить сложившуюся благодаря Steam практику, когда разработчик получает 70% от дохода, а магазин — 30%.

По его мнению, такая большая комиссионная ставка попросту «съедает» прибыль разработчика. Он также обратил внимание на то, что за последние годы многие магазины не смогли добиться даже 5% от показателей оборота Steam.

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Напомним, в апреле 2019 года бывший сотрудник Valve (компания, которой принадлежит Steam) Ричард Гелдрич заявил, что Steam «убивает» индустрию ПК-игр. Он отметил, что 30% сбор является невероятно выгодным для компании и очень плохо влияет на игровую индустрию.