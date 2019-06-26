Нью-Йорк, США, , 11:59 — REGNUM

Популярный YouTube-блогер Десмонд Амофа, известный под ником Etika, был найден мёртвым. Об этом Департамент полиции Нью-Йорка сообщил в своём Twitter-аккаунте 25 июня.

https://twitter.com/NYPDnews/status/1143558996172967936

Причины смерти блогера не разглашаются. Эксперты считают, что Десмонд Амофа мог совершить самоубийство — ранее он уже не раз заявлял о проблемах с психикой и возможном «уходе в другой мир».

Амофа был объявлен пропавшим без вести после публикации ролика на YouTube, в котором блогер рассуждал о жизни после смерти и намекал на возможность самоубийства. Его видео было удалено с YouTube из-за нарушения правил платформы.

После удаления ролика Департамент полиции Нью-Йорка объявил о поисках блогера. Спустя два дня на Манхэттенском мосту полицейские нашли личные вещи Амофы: одежду, мобильный телефон и гибридную приставку Nintendo Switch.

Напомним, Etika стал популярен на YouTube благодаря роликам, посвящённым продукции компании Nintendo и обзору её игр. Канал Амофы собрал более 800 тыс. подписчиков, но в 2018 году его закрыли за нарушение политики YouTube. Также юноша неоднократно вступал в конфликты с сотрудниками полиции.