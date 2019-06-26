Москва, , 11:20 — REGNUM

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) намерена завести новое административное дело в отношении американской компании Google, сообщил 26 июня глава ведомства Александр Жаров.

Роскомнадзор Алексей Дудник © ИА Красная Весна

По его словам, речь идет о том, что Google продолжает фильтровать запрещенный в РФ контент на уровне 70%.

«Административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется», — цитирует ТАСС Жарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за невыполнение требования об исключении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

Для этого компания должна была подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещённых сайтов, чего поисковик не сделал. В итоге компания была оштрафована на 500 тыс. рублей.

После повторного требования от Роскомнадзора Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещённых ресурсов РФ, однако объем фильтрации составляет всего 70%.

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