Google начал чистить поиск от запрещённых в России сайтов

Москва, , 07:49 — REGNUM Американская поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника крупной интернет-компании.

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Роскомнадзор пригрозил компании Google блокировкой за отказ подчиниться

Источник в Роскомнадзоре подтвердил эту информацию, отметив, что пока компания не удаляет все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть — около 70%. При этом отмечается, что прежде чем удалить ту или иную ссылку (этот процесс не происходит автоматически), компания изучает основания, по которым ресурс был признан запрещённым.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с российским законодательством действующие на территории страны операторы поисковых систем обязаны исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы. Для этой цели они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещённых сайтов.

В октябре 2018 года Роскомнадзор дал компании Google месяц для того, чтобы она подключилась к реестру запрещённых в России сайтов. Однако руководство Google этого не сделало, за что компания была оштрафована на 500 тыс. рублей. Кроме того, Роскомнадзор заявил, что заблокирует в России поисковую систему Google в случае, если она не будет выполнять требования, касающиеся фильтрации нежелательного контента.

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