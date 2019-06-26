Москва, , 11:01 — REGNUM

Малообеспеченные семьи с детьми будут ежемесячно получать по 10 тыс. рублей на одного ребенка. Такое решение принято правительством, заявил на совещании по вопросам демографии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Пьер Огюст Ренуар. Мать с ребенком (фрагмент). 1881

«Увеличили помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трёх лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тыс. рублей на одного ребёнка вместо прежних 50 рублей», — отметил глава правительства.

По словам Медведева, подготовлен законопроект об изменении критериев нуждаемости семьи. Таковой признается семья, где на человека приходится менее двух, а не полутора, минимальных прожиточных минимумов. За счет этого увеличится число получающих пособие на первого и второго ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил о «недоумении и обиде», которые вызывает размер социального пособия для семей с детьми от полутора до трех лет. Выплату в размере 50 рублей ввели в 1994 году и ни разу не индексировали. Вопрос о величине пособия также был поднят в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным 20 июня.

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