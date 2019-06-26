Благовещенск, , 07:42 — REGNUM

Конкурс на страхование очередного космического запуска с космодрома «Восточный» в Приамурье на сумму 4,6 млрд рублей признан несостоявшимся. «Роскосмос» предлагал страховщикам страховую премию в размере 640 млн рублей, но желающих не нашлось, передает корреспондент ИА REGNUM.

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5 июля 2019 года состоится очередной запуск космического аппарата с космодрома «Восточный», сообщает Интерфакс. Предполагается, что в этот день на орбиту Земли ракетой-носителем «Союз 2.1б» будет выведён метеорологический спутник «Метеор-М» № 2−2. Страхованию подлежали сама ракета-носитель, спутник, разгонный блок «Фрегат», головной обтекатель спутника, а также риски при лётных испытаниях космического аппарата «Метеор-М».

Ранее ФГУП «ЦЭНКИ» уже поднимало в два раза страховую премию, после отказа страховщиков страховать запуск космического грузового корабля «Прогресс МС-10», так как по итогам запусков в 2018 году выплаты страховщиков по страхованию рисков при выполнении космических запусков двукратно превысили размеры страховых премий.

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Как сообщало ИА REGNUM, на космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди, в ходе которой в эксплуатацию будет введён стартовый стол для ракеты тяжелого класса «Ангара». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.