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SpaceX перенесла запуска ракеты Falcon Heavy со спутниками

Наука

Запуск ракеты-носителя задерживается на три часа

Вашингтон, 25 июня 2019, 05:02 — REGNUM  Американская компания SpaceX перенесла время запуска ракеты-носителя Falcon Heavy со спутниками на борту. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.

Согласно сообщения, запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоится на три часа позднее, чем анонсировалось ранее — в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 мск). Причины задержки в сообщении не уточняются.

Напомним, ракета Falcon Heavy должна вывести на орбиту 24 спутника, аппарат для оценки возможностей использования солнечного паруса в космосе и атомные часы, созданные специалистами NASA.

Кроме того, в рамках данного запуска планируется вывести на околоземную орбиту прах 152 человек по заказу компании Celestis Memorial Spaceflights, организующей необычный похоронный бизнес.

Читайте ранее в этом сюжете: Falcon Heavy выведет на околоземную орбиту прах 152 человек — СМИ

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