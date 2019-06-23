На «Восточном» начали строительство стартового комплекса для «Ангары»

Циолковский, Амурская область, , 13:10 — REGNUM В рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный» начались работы по строительству стартового комплекса для запусков ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава Роскосмоса рассказал, что в настоящее время на Восточном разрабатывается котлован для стартового комплекса. В состав комплекса войдёт целый ряд подземных сооружений, включая инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр и командный пункт.

Рогозин отметил, что глубокое заложение инфраструктуры позволит обеспечить безопасность стартового комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий Рогозин заявил, что первый запуск ракеты-носителя «Ангара» в космодрома Восточный состоится в 2023 году.

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