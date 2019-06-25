Председателем Warner Bros. впервые стала женщина

Бербанк, США, 25 июня 2019, 17:10 — REGNUM
Энн Сарнофф стала председателем и исполнительным директором медиаконцерна Warner Bros. Это первая женщина в истории руководства компанией, сообщил портал Deadline 24 июня.
Сарнофф примет пост в течение лета 2019 года. Ранее она занимала должность президента BBC Studios Americas и руководила отделениями организации в США, Канаде и странах Латинской Америки. В ее послужном списке — работа с проектами BBC Studios (например, франшиза «Доктор Кто») и BBC Earth.
Он также отметил, что надеется, что послужной список Энн, полный инноваций и удачных результатов, приведет студию Warner Bros. к новой стадии роста.
В то же время сама новоявленная председательница Warner Bros. тоже была рада поприветствовать свою новую рабочую команду. В своем заявлении относительно полученной должности она отметила ценность и влиятельность Warner Bros. в индустрии кино, а также поделилась своей готовностью с гордостью нести наследие крупной организации.
Предыдущий председатель Warner Bros. Кевин Цудзихару ушел в отставку в марте 2019 года после длительного расследования по поводу превышения им должностных полномочий.
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