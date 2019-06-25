Председателем Warner Bros. впервые стала женщина

Бербанк, США, , 17:10 — REGNUM

Энн Сарнофф стала председателем и исполнительным директором медиаконцерна Warner Bros. Это первая женщина в истории руководства компанией, сообщил портал Deadline 24 июня.

Сарнофф примет пост в течение лета 2019 года. Ранее она занимала должность президента BBC Studios Americas и руководила отделениями организации в США, Канаде и странах Латинской Америки. В ее послужном списке — работа с проектами BBC Studios (например, франшиза «Доктор Кто») и BBC Earth.

. «Я очень рад, что Энн присоединилась к команде WarnerMedia и взволнован совместной работой с таким талантливым и опытным человеком» Генеральный директор WarnerMedia Джон Стэнки

Он также отметил, что надеется, что послужной список Энн, полный инноваций и удачных результатов, приведет студию Warner Bros. к новой стадии роста.

В то же время сама новоявленная председательница Warner Bros. тоже была рада поприветствовать свою новую рабочую команду. В своем заявлении относительно полученной должности она отметила ценность и влиятельность Warner Bros. в индустрии кино, а также поделилась своей готовностью с гордостью нести наследие крупной организации.

«Для меня большая честь присоединиться к студии с такой легендарной историей» Энн Сарнофф

Предыдущий председатель Warner Bros. Кевин Цудзихару ушел в отставку в марте 2019 года после длительного расследования по поводу превышения им должностных полномочий.

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