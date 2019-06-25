Алибасову можно присвоить звание «народного пиарщика России»

Москва, , 15:29 — REGNUM Всё, что публикуется в СМИ и социальных сетях о Бари Алибасове в течение месяца, — результат кропотливой работы пиарщиков и самого продюсера. Уже понятно, что здоровью Бари Каримовича ничто не угрожает, заявил корреспонденту ИА REGNUM PR-директор «Информационно-аналитического центра «Альпари» Андрей Лобода.

По его мнению, на шумихе знаменитому деятелю шоу-бизнеса удалось заработать колоссальные медийные баллы. Как минимум пять раз в течение одного месяца имя Алибасова возглавляло топ новостей «Яндекса». Такому успеху позавидуют не только звезды популярной музыки, но и самые влиятельные политические деятели, бизнесмены и бренды.

«Очень тонко был разыгран контентный план новостей. Граждане узнали не только имя и бренд производителя бытовой химии, но и прониклись привязанностью продюсера к домашним животным, узнали о длинном списке родственников и возлюбленных в его личной жизни. Теперь телевизионные каналы ждут своего героя за большие гонорары на съемку эфиров. Тема пока горячая, и Бари Алибасов сможет заработать не один миллион рублей, давая эксклюзивные интервью и получив серьезную монетизацию своей деятельности», — считает эксперт.

Конечно, такая активность не случайна. Детище продюсера — группа «На-На» — в этом году празднует 30-летие. Повышенный интерес СМИ может перейти на участников этого коллектива. Тогда торжества не просто окупятся в формате грандиозного концерта, но и принесут большую прибыль организаторам.

«Многие могут возмущаться таким бессовестными и бездуховным инструментом продвижения в СМИ. В этом нет ничего зазорного, желтая информация всегда востребована массовой аудиторией. Да и аналогичной механикой в коммуникациях пользуются многие политики и общественные деятели, зачастую игнорируя вопросы совести и этики.

Ведь в пиаре важнейшая задача — доставить ключевое сообщение целевой аудитории с наибольшим ее охватом. И если аудитория постоянно проглатывала новые и новые невероятные факты из новейшей жизни продюсера, то всё было сделано идеально и профессионально», — высказал свою точку зрения Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, история с отравлением продюсера Бари Алибасова едкой жидкостью, по мнению врачей, содержит множество несоответствий. «Абсолютной липой» назвал диагноз продюсера врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев.

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