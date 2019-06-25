«Абсолютная липа»: врачи нашли нестыковки в отравлении Алибасова

Москва, , 07:30 — REGNUM История с отравлением продюсера Бари Алибасова едкой жидкостью, по мнению врачей, содержит множество несоответствий. «Абсолютной липой» назвал диагноз продюсера врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев, пишет «Комсомольская правда».

По словам специалиста, после ожога пищевода четвертной степени, который якобы получил Алибасов, когда по ошибке выпил средство"Крот», пациента не могут выписать из больницы через две недели. В таких случаях речь идет о полном разрушении пищевода и, соответственно, удалении пораженного органа.

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Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев усомнился в том, что Алибасов, как сообщалось, потерял память после медикаментозного сна. Такое состояние контролируют медики, пояснил он. Действие препарата заканчивается, и человек приходит в себя без поражений памяти.

Румянцев также увидел странность в питании артиста. При ожоге пищевода пациента кормят через гастростому — трубочку, которая идет в тонкую кишку, минуя желудок и пищевод. Врач указал и на то, что Алибасов не похудел, а его голос не изменился.

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«А Бари Каримович очень даже в форме, поэтому для меня эта история — абсолютная липа!» — подчеркнул специалист.

Никакого отравления «Кротом» не было, а в НИИ имени Склифосовского продюсер лежал по другим причинам, полагает гастроэнтеролог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алибасов, который провел около двух недель в реанимации после отравления «Кротом», рассказал о своем состоянии в видеообращении. Он сообщил, что питается детским пюре и гречневой кашей и чувствует себя хорошо.

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