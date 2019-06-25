В Белгороде осудили мужчину, призывавшего в сети к осуществлению терактов

Белгород, , 11:55 — REGNUM Суд Белгорода приговорил 18-летнего выходца из Таджикистана к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима за призывы к терроризму, которые он осуществлял в сети. Об этом 24 июня сообщил сайт Следственного комитета РФ по Белгородской области.

Молодого человека признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.205.2 УК РФ. На одном из видеосервисов он создал канал, где выкладывал ролики с призывами к вооруженной борьбе против людей иного вероисповедания. Этим он занимался в период с октября 2017 года по февраль 2018-го, пока его деятельность не пресекли сотрудники ФСБ.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что суд приговорил жителя города Крайстчерч Филиппа Арпса к 21 месяцу тюрьмы за распространение видео теракта, который устроил террорист-одиночка в марте 2019 года.

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