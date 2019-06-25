Главные отличительные черты современной молодежи – опрос

Москва, , 10:41 — REGNUM Главные отличительные черты современной молодежи в России — общительность (67%), спортивность (60%) и ориентированность на материальные ценности (82%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также по мнению большинства опрошенных, современной молодежи свойственны такие качества, как активность (48%), открытость и дружелюбие (47%),

Напротив, пассивность сегодняшней молодежи отмечают 41% граждан РФ, высокомерие замечают 38%.

В ходе опроса мнения респондентов разделились практически пополам при характеристике молодёжи как доброжелательной (43% против 41%), отзывчивой (41% против 47%), честной (39% против 43%), готовой помогать другим (42% против 43%) и патриотически настроенной (42% против 44%).

Опрос проведен 19 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: В Москве ко Дню молодёжи подготовили специальную программу

Как сообщало ИА REGNUM, День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня.

Ранее на эту тему: День молодежи в Москве: парки борются за самую необычную программу